Рыбак: Никаких внеочередных и выездных заседаний ВР не будет

Председатель Верховной Рады Украины Рыбак заявляет, что парламент будет работать на будущей неделе, и никаких внеочередных и выездных заседаний не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам В.Рыбака, все те, кто заявляет о каких-то внеочередных заседаниях или сессиях парламента, “не знают регламента”.

“Это говорят люди, которые не знают ни регламента, ни какие есть договоренности”, - отметил В.Рыбак и выразил убеждение, что с 16 по 19 апреля парламент будет работать в нормальном пленарном режиме.

Как сказал председатель ВР, существуют договоренности, что “имеющиеся в оппозиции вопросы мы все рассмотрим, и на неделе с 16 по 19 апреля поставим их и все удовлетворим вопросы, которые поставила оппозиция”.

По словам В.Рыбака, никаких внеочередных заседаний 15 апреля не может быть. “Ну что это такое - по три недели блокировать, а затем собирать внеочередную сессию? Ну разве это не стыдно так делать перед людьми?”, - спросил В.Рыбак.

Как заметил спикер, в понедельник, 15 апреля, на заседании Согласительного совета будет обсуждено окончательно, какие законопроекты оппозиции должны быть вынесены на рассмотрение в сессионный зал. По его словам, речь идет о выборах в Киеве, пенсионной реформе, вопросах декриминализации ряда статей Уголовного кодекса.

Как заявил В.Рыбак, когда соответствующий комитет рассмотрит эти законопроекты, они будут вынесены в сессионный зал и состоится голосование.

На вопрос журналистов о возможном выездном заседании В.Рыбак ответил: “Выездного заседания не будет. Будем работать в сессионном зале”.

В то же время он сообщил, что все законы, которые были приняты на выездном заседании 4 апреля, подписал и направил на подпись Президенту Украины.

В.Рыбак выразил убеждение, что парламент будет работать на будущей неделе в нормальном режиме. “Нет оснований для того, чтобы трибуну захватывать и не работать. Достаточно, нужно остановиться и нужно, чтобы оппозиция услышала власть, а власть чтобы услышала оппозицию”, - подчеркнул В.Рыбак.