Лукашенко сменил гнев на милость: шведского дипломата аккредитуют в Минске

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«По итогам проведенных по инициативе шведской стороны двух раундов межмидовских консультаций белорусской стороной принято положительное решение относительно просьбы шведской стороны об аккредитации в Минске временного поверенного в делах Швеции в Республике Беларусь», - отметила заместитель начальника управления информации МИД Беларуси Мария Ванюшина.

«Белорусская сторона исходит из того, что деятельность шведского дипломата в Беларуси будет осуществляться в полном соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, и направлена на реализацию значительного потенциала двустороннего торгово-экономического сотрудничества, развитие гуманитарных, межличностных контактов, взаимодействие в области экологии и технической помощи», - подчеркнули в МИД Беларуси.

Как сообщал УНИАН, Посольство Швеции в Минске закрылось 30 августа 2012 года. Этому предшествовало решение властей Беларуси о непродлении аккредитации послу Стефану Эрикссону. Дипломата обвинили в деструктивной деятельности. В ответ шведские власти заявили, что не примут нового посла Беларуси, и рекомендовали двум сотрудникам белорусского посольства покинуть Стокгольм. В итоге сейчас функции посольства Швеции в Минске выполняет диппредставительство Эстонии, а белорусского в Стокгольме – посольство Латвии.