Беларусь может присоединиться к ВТО к 2015 году

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов.

«Это станет возможным, если мы будем правильно и своевременно делать домашнюю работу, а мы ее сейчас начали делать лучше», - сказал он.

По словам А.Гурьянова, процесс вступления в ВТО – это сложная политическая, экономическая процедура и она очень бюрократизирована.

«Потому сам переговорный процесс – это одно. Но есть большое количество документов, которые нужно подготовить, внести изменения во внутреннюю нормативно-правовую базу», - отметил А.Гурьянов.

Он сообщил, что в ближайшее время возобновится деятельность рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО в Женеве.

«Предстоит еще большой объем переговорной работы. Речь идет не только о многосторонних переговорах, но и о переговорах двусторонних более чем с десятью странами, в том числе со США, государствами Евросоюза. Эти переговоры касаются доступа товаров на рынки», - подчеркнул А.Гурьянов.

Справка УНИАН. Всемирная торговая организация (ВТО) — международная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.

Штаб-квартира ВТО расположена в Женеве, Швейцария. Глава ВТО (генеральный директор) — Паскаль Лами.

На 2 марта 2013 года в ВТО состояло 159 стран. Украина стала членом ВТО 16 мая 2008 года.