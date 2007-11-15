Кивалов доволен: ЦИК, наконец, оценил его честность в 2004-м (фото)

ЦИК расставил все точки над «і» в деле Сергея Кивалова, говорится в комментарии пресс-службы экс-главы Центризбиркома.

Пресс-служба Кивалова в комментарии, переданном УНИАН, напоминает, что 15 ноября, на заседании Центральной избирательной комиссии, Кивалова наградили почетной грамотойи юбилейной медалью Центризбиркома.

Почетные знаки были вручены за «добросовестное исполнение служебных обязанностей, обеспечение реализации конституционных избирательных прав граждан Украины, развитие демократических основ избирательного процесса». Грамоту подписал действующий глава ЦИК Владимир Шаповал.

Сам Сергей Кивалов назвал вручение почетных знаков «логическим завершением тех процессов, которые начались в 2004 году».

«Как помнят все, тогда против меня была развязана настоящая травля, - заявил Кивалов. - На самом же деле, меня пытались обвинить в том, что я честно и добросовестно выполнял обязанности» главы ЦИК. В числе этих обязанностей Кивалов упомянул такие: «собирал и вел заседания Комиссии, скреплял своей подписью все акты, принятые ЦИК».

«А в момент острого политического противостояния не спрятался за бюрократические формальности, а провел заседание комиссии и до конца выполнил то что от ЦИК требовал закон, - добавил обладатель почетной грамоты. - Напомню, что на день исторического заседания ЦИК, 24 ноября 2004 года, не существовало ни одного судебного решения, запрещающего ЦИК устанавливать результаты выборов. Зато действовал Закон о выборах, обязывающий ЦИК, а значит и каждого из ее членов, это сделать. И именно протокол этого заседания ЦИК за моей подписью лег в основу юридического спора, разрешенного в Верховном Суде Украины».

Кивалов добавил, что «не будь того заседания, не будь этого протокола – не было бы цивилизованного судебного спора и решения Верховного Суда. Не было бы правового пути выхода из острого кризиса, охватившего страну. Я боюсь даже предположить, что бы тогда было. Если бы я 24 ноября не вышел на работу, если бы я отказался проводить заседание ЦИК, если бы я искал предлога для затягивания официального установления результатов выборов – государство оказалось бы ввергнутым в пучину гражданского конфликта», - резюмировал бывший глава ЦИК.

Суть обвинений, которые в 2004-м году стали причиной решения Верховной Рады об отстранении Кивалова от должности, он прокомментировал так: «Меня, по сути, обвинили в том, что я подписывал служебные документы, пользовался компьютером и локальной информационной сетью.

Это все равно, что обвинить государственного служащего в пользовании мобильным телефоном. Но если такое обвинение люди просто подняли бы на смех, то обвинению, выдвинутому против меня – многие тогда поверили. Ведь что такое мобильный телефон, известно каждому, а об обязанностях и возможностях, которыми обладает Председатель ЦИК, знает лишь сравнительно узкий круг лиц».

«Тогда ни один человек не поблагодарил меня за это. Наоборот, меня преследовали. Хотя озвученные в отношении меня обвинения звучали смехотворно, - добавил Кивалов. - Как видим, со временем, именно они сказали свое слово, и сегодня, через три года после тех событий, оно оказалось честным. Как говорится в моей любимой пословице: время – лучший лекарь».

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