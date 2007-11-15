Кивалов-”Пидрахуй!” получил Почетную грамоту за выборы-2004 (фото)

Экс-глава Центризбиркома, знаменитый на всю Украину “Пидрахуй”, Сергей Кивалов получил от действующего главы ЦИК Владимира Шаповала... почетную грамоту за "за весомый личный взнос в обеспечение реализации конституционных избирательных прав граждан Украины и по случаю 10-й годовщины образования Центральной избирательной комиссии".

Редакция "Украинской правды" получила этот отсканированный документ, и сначала там решили, что стали жертвой шутников, которые освоили основы "фотошопа".

Однако оказалось, что почетная грамота – настоящая, утверждает Украинская правда.

Отныне один из наиболее одиозных политиков современной Украины Сергей Кивалов может считать себя полностью реабилитированным. Хотя три года тому назад, в разгар помаранчевой революции, считалось, что тогдашний глава Центризбиркома станет или политическим беженцем в России, или арестантом Лукъяновского СИЗО.

Но сперва, в 2005 году, Виктор Ющенко преподнес ему фотографию с дарственной надписью. Потом Кивалов сам себе поставил памятник на территории Одесской юридической академии.

А теперь Кивалов получил грамоту... за свою деятельность непосредственно в должности главы Центризбиркома.

Напомним, что Кивалова освободили от должности главы ЦИК в разгар Майдана решением парламента. По подозрению в причастности к организации масштабных фальсификаций выборов.