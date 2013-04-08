Эксперт: ЕС может подписать Соглашение с Украиной без освобождения Тимошенко

Такое мнение УНИАН высказал руководитель центра украинских исследований Института Европы РАН, главный редактор журнала «Современная Европа» Виктор Мироненко.

«Я ощущаю очень сильное желание Европы, даже с учетом некоторых совершенно неприемлемых для европейской ментальности вещей, не дать Украине уйти в Таможенный союз… Европейский Союз будет стоять на том, что так нельзя поступать с лидером оппозиции и женщиной, но станет ли это препятствием для подписания Соглашения об ассоциации - я не знаю. Это может стать препятствием для его ратификации, потому что есть целый ряд парламентов, которые при сохранении того безобразия, которое творится вокруг этой женщины, ни в коем случае не пойдут на ратификацию», - сказал В.Мироненко.

В то же время он считает, что для Президента Украины Виктор Янукович на сегодняшний день самое главное - это имиджевая часть и подписание Соглашения об ассоциации, а вопрос ратификации пока второстепенный.

«Я ощущаю очень сильное желание Евросоюза все-таки не потерять Украину, и особенно у ее соседей – членов Евросоюза. ЕС будет продолжать настаивать на освобождении Тимошенко, но, на мой взгляд, могут пойти на подписание, если найдут какую-то удобную формулу», - сказал российский эксперт.

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В.Мироненко отметил, что не разделяет восторгов европейских политиков в связи с освобождением экс-главы МВД Украины Юрия Луценко, так как его политический потенциал несоизмерим с потенциалом Ю.Тимошенко.

«Освобождение Луценко – это полумера, желание улучшить имидж на Западе и в глазах собственных граждан», - считает он.

По мнению В.Мироненко, освободив Ю.Луценко, Президент Украины показал, что продолжает лавировать между Россией и Евросоюзом.

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Виктор Мироненко - уроженец Чернигова (1953 г.). В 1983-1986 гг. - первый секретарь ЦК ЛКСМУ, в 1986-1990 гг. - первый секретарь ЦК ВЛКСМ. Доктор исторических наук по теме российско-украинских отношений.