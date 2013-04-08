Луценко считает, что постоянным блокированием можно «угробить парламент»
21:30, 08 апреля 2013Политика
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Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко считает, что постоянное блокирование оппозицией парламента не является полностью верным действием.
Луценко советует оппозиции предложить "окно толерантности"
Об этом он заявил сегодня в прямом эфире телеканала ТВi.
"Оппозиции не надо гробить парламент - постоянное блокирование не вполне правильное действие. Я считаю, что оппозиция должна предложить (большинству - УНИАН) "окно толерантности", - сказал Ю.Луценко, объяснив, что это состоит в принятии важных законов, в частности, касающихся евроинтеграции.
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