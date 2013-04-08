Луценко считает, что постоянным блокированием можно «угробить парламент»

Об этом он заявил сегодня в прямом эфире телеканала ТВi.

"Оппозиции не надо гробить парламент - постоянное блокирование не вполне правильное действие. Я считаю, что оппозиция должна предложить (большинству - УНИАН) "окно толерантности", - сказал Ю.Луценко, объяснив, что это состоит в принятии важных законов, в частности, касающихся евроинтеграции.