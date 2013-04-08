Фарион убеждена, что коммунисты «заслуживают Нюрнбергского процесса»

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время презентации своей книги «Мовна норма: знищення, пошук, віднова» в Харьковском национальном университете им. В. Каразина выразила народный депутат Украины от ВО «Свобода» Ирина Фарион, отвечая на высказанную на ломаном украинском языке просьбу оценить вклад коммунистов в процесс украинизации Украины.

«Все, что делали коммунисты – вписано черной краской. Они не заслуживают даже нашей оценки того, что они делали. Они заслуживают только одного – Нюрнбергского процесса», - сказала она.

Отвечая на неодобрительные возгласы, И.Фарион толерантно призвала присутствующих на встрече сторонников коммунистической идеологии выучить украинский язык.

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Депутат также обратила внимание собравшихся на то, что в ХІХ веке именно Харьков был центром украинской национальной идеи.

«Это трагедия, что наши украинские дети упираются своими глазами в чужой язык, уважаемый господин. И если вы, этнический украинец, живете в Харькове, и почему-то не говорите на языке этого края, то это ваша проблема, а не моя. Так возвращайтесь к роду своему и становитесь свободным человеком, не ползая, а летая, потому что именно в этом вузе была впервые прочитана лекция на украинском языке, именно в Харьковской области творили поэты-романтики, которые писали исключительно на украинском языке и были примером для наследования в Галичине. Именно здесь было написано первое прозаическое произведение «Маруся» и автор этого произведения совсем не галичанин, а Квитка-Основьяненко. Так что же вы разрываете связь с этими поколениями, которые сделали вас неповторимыми?!», - подчеркнула И.Фарион.

*** Нюрнбергский процесс - международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Проходил в г. Нюрнберг с 20 ноября 1945 по 1 октября в 1946 г. в Международном военном трибунале.