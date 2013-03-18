Коммунист хочет за счет Фарион профинансировать российские школы

Народный депутат Украины от КПУ, секретарь Комитета ВР по науке и образованию Александр Зубчевский подал в суд иск, в котором требует взыскать с народного депутата от ВО «Свобода» Ирины Фарион 100 тысяч гривен, в качестве компенсации за причиненный ему моральный ущерб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожского обкома КПУ, вторым секретарем которого А.Зубчевский являлся до избрания в ВР, «А.Зубчевский требует взыскать с И.Фарион 100 тыс. грн морального ущерба, за оскорбления в его адрес, прозвучавшие в СМИ из уст националистки».

По данным пресс-службы, в основу иска легли материалы печатных СМИ, интернет-изданий, а также телевизионных сюжетов и программ, «в которых она с энтузиазмом выступала и хамила».

По теме: Фарион требует переводчика в Верховную Раду через суд

Информацию о подаче иска к И.Фарион в интервью УНИАН подтвердил и сам А.Зубчевский, заявивший, что «иск подан и все подтверждающие материалы переданы в суд по месту жительства ответчика – в суд Шевченковского района г. Львова».

А.Зубчевский также отметил, что в случае, если суд удовлетворит его иск, «вся сумма будет направлена в русскоязычные школы Западной Украины и школы Запорожской области».

Ранее И.Фарион заявляла о том, что намерена подать в суд на депутата А.Зубчевского из-за его отказа говорить на украинском языке во время заседания Комитета по вопросам науки и образования. Информации о подаче ею иска, как о свершившемся факте, пока не поступало.

Как сообщал УНИАН, 1 марта председатель парламентского подкомитета по вопросам высшего образования, народный депутат от ВО “Свобода” Ирина Фарион направила иск в Окружной административный суд Киева с требованием признать противоправным бездействие Аппарата Верховной Рады что касается не обеспечения перевода на государственный язык выступлений, вопросов, реплик народных депутатов на заседаниях Комитета ВР по вопросам науки и образования.

И.Фарион также требует от суда обязать Аппарат ВР в дальнейшем, в случае необходимости, обеспечивать на заседаниях комитета перевод выступлений на государственный язык.

Как сообщил сайт КПУ, по словам А.Зубчевского, 6 марта на заседании комитета произошел очередной конфликт, связанный с его выступлением на русском языке без перевода. После этого А.Зубчевский заявил, что пока ему не дадут возможность свободно говорить на русском языке, он не будет ставить свою подпись на протоколах заседания комитета и они будут не легитимными.