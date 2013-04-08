Мэр Кременчуга просит у Азарова деньги на ремонт моста без тендера

Об этом говорится в телеграмме О.Бабаева в адрес премьер-министра, текст которой есть в распоряжении в УНИАН.

«Просим разрешить использование бюджетных средств без применения процедуры закупок для срочного проведения ремонтных работ автодорожной части комбинированного моста через реку Днепр в городе Кременчуг. Если срочно не принять необходимых мер по ремонту автодорожной части моста, дальнейшая его эксплуатация может стать вообще невозможной и будет прекращено движение по дорогам государственного значения М-22 Полтава - Александрия и Н-08 Борисполь - Днепропетровск», - сказано в обращении.

О.Бабаев пишет, что в связи с крайне неудовлетворительным состоянием асфальто-бетонного покрытия моста, на нем образуются многочасовые пробки, что создает опасность для участников дорожного движения. А в случае возникновения чрезвычайной ситуации на правобережье города, осложняется оперативное реагирование на эту ситуацию, что может привести к значительным материальным потерям и человеческим жертвам.

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Как сообщал УНИАН, 4 апреля, на срочно созванном заседании комиссии горисполкома по вопросам чрезвычайных ситуаций вице-мэр Кременчуга Валерий Медведовский и начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Сергей Ярош заявили, что в Кременчуге могут закрыть движение по единственному в регионе мосту через Днепр из-за его неудовлетворительного состояния.

Представители Южной железной дороги (ЮЖД), на балансе которой находится мост, сообщили, что железнодорожники готовы выделить на его ремонт 450 тыс. грн, что составляет 50% от стоимости ремонта, рассчитанной в феврале 2013 года.

В то же время вице-мэр города Татьяна Неиленко отметила, что бюджетное законодательство не позволяет проводить ремонт моста без проведения тендера, а если ждать проведения тендера на ремонт моста до 1 июня, то дорога полностью придет в негодность и уже через две недели движение можно будет остановить.