«Свобода» заявляет, что милиция похитила студента, чтобы допросить о снежках
В пресс-службе ВО "Свобода" заявляют, что сотрудники милиции сегодня днем похитили из здания Киево-Могилянской академии представителя партии Артема Дробота для допроса по делу о забрасывании снежками женщин-народних депутатов 3 апреля возле Верховной Рады.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО "Свобода".
Как говорится в сообщении, А.Дробота вызвали повесткой в Печерский райотдел милиции на допрос на 17.00, но правоохранители прибыли в университет раньше и принудительно доставили его в райотдел.
В свою очередь в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве эту информацию отрицали.
"Никто его не похищал. Его пригласили, и он добровольно пришел, 30-40 минут пообщался с начальником следствия райуправления и покинул помещение", - отметили во ОСО.
Как сообщал УНИАН, 2 апреля возле Верховной Рады состоялась организованная оппозицией акция, участники которой требовали от депутатов назначить дату проведения выборов мэра столицы и Киевсовета.
3 апреля милиция Киева открыла уголовное производство по факту нападения сторонников оппозиции на народного депутата от Партии регионов Ирину Горину.
По данным ГУ МВД столицы, 2 апреля в 21.20 в милицию обратилась И.Горина с заявлением о хулиганских действиях неизвестных лиц из числа участников политической акции, которая проходила у стен парламента.
Депутат сообщила, что на ул. Шелковичной, 4 ее догнала группа граждан, около 50 человек, с плакатами нескольких оппозиционных сил. Агрессивно настроенные граждане беспричинно начали оскорблять ее нецензурной бранью, угрожать физической расправой и бросать комками снега и льда. В результате этих хулиганских действий И.Горина получила телесные повреждения. По предварительным заключениям медиков, обследовавших женщину в условиях стационара одной из столичных больниц, И.Горина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что оппозиция не имеет никакого отношения к инциденту во время акции возле Верховной Рады, вследствие которого пострадали женщины - народные депутаты.