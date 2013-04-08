«Свобода» заявляет, что милиция похитила студента, чтобы допросить о снежках

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО "Свобода".

Как говорится в сообщении, А.Дробота вызвали повесткой в Печерский райотдел милиции на допрос на 17.00, но правоохранители прибыли в университет раньше и принудительно доставили его в райотдел.

В свою очередь в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве эту информацию отрицали.

"Никто его не похищал. Его пригласили, и он добровольно пришел, 30-40 минут пообщался с начальником следствия райуправления и покинул помещение", - отметили во ОСО.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля возле Верховной Рады состоялась организованная оппозицией акция, участники которой требовали от депутатов назначить дату проведения выборов мэра столицы и Киевсовета.

3 апреля милиция Киева открыла уголовное производство по факту нападения сторонников оппозиции на народного депутата от Партии регионов Ирину Горину.

По данным ГУ МВД столицы, 2 апреля в 21.20 в милицию обратилась И.Горина с заявлением о хулиганских действиях неизвестных лиц из числа участников политической акции, которая проходила у стен парламента.

Депутат сообщила, что на ул. Шелковичной, 4 ее догнала группа граждан, около 50 человек, с плакатами нескольких оппозиционных сил. Агрессивно настроенные граждане беспричинно начали оскорблять ее нецензурной бранью, угрожать физической расправой и бросать комками снега и льда. В результате этих хулиганских действий И.Горина получила телесные повреждения. По предварительным заключениям медиков, обследовавших женщину в условиях стационара одной из столичных больниц, И.Горина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что оппозиция не имеет никакого отношения к инциденту во время акции возле Верховной Рады, вследствие которого пострадали женщины - народные депутаты.