Помилование Луценко: эксперты расшифровали намерения Януковича

Об этом политологи заявили в комментариях DW.

Так, Виктор Небоженко не исключил, что, учитывая революционный темперамент Ю.Луценко, уже через месяц-два экс-министр создаст собственную внепарламентскую политическую силу или начнет помогать оппозиции бороться с властью.

В.Небоженко также считает, что Президент Виктор Янукович очень обеспокоен расколом в парламенте, и помилованием Ю.Луценко пытается отвлечь от этого внимание украинского и международного сообщества.

"Януковичу необходимо продемонстрировать европейцам, что демократические процессы не погасли окончательно в Украине, а освобождение Луценко является попыткой избежать дискуссий о том, что следует делать с незаконным собранием депутатов на Банковой", - сказал В.Небоженко.

При этом он добавил, что применение к украинским политзаключенным процедуры помилования не является признаком торжества демократии.

В свою очередь, директор Международного института демократий Сергей Таран напомнил, что Ю.Луценко даже в заключении не оставался вне политики, продолжал активно критиковать власть и давать советы оппозиции.

"С освобождением Луценко оппозиция получает шанс сделать свою деятельность более динамичной", - считает С.Таран.

В то же время он не исключил усиления конкуренции за лидерство внутри оппозиционных сил.

Также С.Таран отметил, что помилование Ю.Луценко стало возможным, в частности, из-за невысокого личного рейтинга популярности экс-министра. По его словам, Ю.Луценко как политический конкурент не представляет личной угрозы для Президента Виктора Януковича.

Кроме того, помилованию экс-министра, считает эксперт, способствовала тяжелая экономическая ситуация в Украине.

"Необходимость поддержки международного сообщества в получении кредитов МВФ и финансовой помощи Украине со стороны других международных институтов сделали Януковича достаточно покладистым в вопросе помилования Луценко", - заметил С.Таран.

Вместе с тем политолог уверен, что освобождение Ю.Луценко не облегчит судьбу бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, которая, по его словам, "имеет достаточно высокий личный рейтинг популярности".

"Вопрос ее (Ю.Тимошенко) освобождения является вопросом политического выживания Президента Януковича", - убежден эксперт.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины В.Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе Ю.Луценко и бывшего министра охраны окружающей природной среды Георгия Филипчука.