К Тимошенко на три дня приехала дочь
12:59, 08 апреля 2013Политика
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Сегодня у Тимошенко начинается трехдневное свидание с дочерью.
Евгения Тимошенко приехала к маме
У экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая находится в стационаре Центральной клинической больницы «Укрзализныци» в Харькове, сегодня начнется трехдневное свидание с дочерью Евгенией.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.
«У нее длительное свидание с Евгенией. Понедельник, вторник, среда», - сказал С.Власенко.
По данным сторонников Ю.Тимошенко, которые дежурят под больницей, Е.Тимошенко прибыла в ЦКБ «Укрзализныци» в 12.27.
В Государственной пенитенциарной службе УНИАН пока не удалось получить подтверждения информации о длительном свидании Ю.Тимошенко с дочерью.
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