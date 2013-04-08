К Тимошенко на три дня приехала дочь

У экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая находится в стационаре Центральной клинической больницы «Укрзализныци» в Харькове, сегодня начнется трехдневное свидание с дочерью Евгенией.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

«У нее длительное свидание с Евгенией. Понедельник, вторник, среда», - сказал С.Власенко.

По данным сторонников Ю.Тимошенко, которые дежурят под больницей, Е.Тимошенко прибыла в ЦКБ «Укрзализныци» в 12.27.

В Государственной пенитенциарной службе УНИАН пока не удалось получить подтверждения информации о длительном свидании Ю.Тимошенко с дочерью.