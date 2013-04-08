New York Times: намерения Януковича в отношении Тимошенко - неизвестны

Об этом пишет на своем сайте издание The New York Times.

В публикации отмечается, что дело Ю.Тимошенко намного весомее, чем дело Ю.Луценко, однако намерения Президента в отношении нее остаются неизвестными.

The New York Times напоминает, что Ю.Тимошенко была арестована именно после прихода В.Януковича к власти.

Вместе с тем, в материале указано, что именно арест Тимошенко в 2011 году стал поводом для срыва возможного подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. При этом New York Times отмечает, что европейские политики нередко указывают, что освобождение Ю.Тимошенко и Ю.Луценко является условием для продолжения переговоров о заключении этого соглашения.

Издание подчеркнуло, что соглашение о зоне свободной торговли, являющееся частью Соглашения об ассоциации, крайне необходимо для украинской экономики, поскольку предоставляет государству доступ к рынкам стран Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе Ю.Луценко и бывшего министра охраны природной окружающей среды Георгия Филипчука.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС принял выводы, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита “Восточного партнерства”, запланированного на ноябрь этого года, при условии прогресса в изменении выборочного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.