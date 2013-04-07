Милиция увидела, что оппозиция «подняла» лишь три тысячи киевлян

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в городе Киеве.

На данный момент мероприятия закончились. Столичные стражи порядка не зафиксировали никаких нарушений общественного порядка, отметили в главке.

По данным милиции, участие в них приняли свыше 3 тысяч человек.

В то же время, пресс-служба ВО «Свобода» сообщила о 20 тысячах участников акции протеста в рамках Всеукраинской кампании «Вставай, Украина».