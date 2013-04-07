Милиция увидела, что оппозиция «подняла» лишь три тысячи киевлян
18:45, 07 апреля 2013Политика
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Массовые мероприятия возле памятника Т.Шевченко в Киеве, организованные представителями разных политических сил и общественных организаций, прошли без нарушений общественного порядка.
Милиция насчитала 3 тысячи людей
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в городе Киеве.
На данный момент мероприятия закончились. Столичные стражи порядка не зафиксировали никаких нарушений общественного порядка, отметили в главке.
По данным милиции, участие в них приняли свыше 3 тысяч человек.
В то же время, пресс-служба ВО «Свобода» сообщила о 20 тысячах участников акции протеста в рамках Всеукраинской кампании «Вставай, Украина».
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