Мороз не исключает кровопролития, если политики не сумеют договориться

Об этом говорится в его письме к Президенту Виктору Янукович, председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку, премьер-министру Николаю Азарову, руководителям фракций парламента, текст которого передан УНИАН.

Как подчеркнул А.Мороз, “непрогнозируемость политических процессов опасна трагическими последствиями, гражданским противостоянием, кровопролитием. После этого правых найти не удастся, победителей не будет. А больше всего горя испытывают люди, граждане Украины, заботой о которых клянутся все политические партии”.

Он отметил, что “политические события последних дней, в т.ч. попытка провести раздельное заседание парламента, демонстрируют для общества наличие политического кризиса”.

По словам А.Мороза, анализ событий последнего времени убеждает в том, что организаторы событий не способны спрогнозировать их последствия, а они могут стать неуправляемыми.

“Например, взаимные угрозы роспуском парламента и досрочными выборами – яркое подтверждение тупика. Выборы на мажоритарной основе (закон может быть принят критикуемым сегодня способом) изменят в корне состав парламента. В нем исчезнут некоторые фракции, законодательный орган станет абсолютно зависимым от исполнительной власти. Это, кстати, одно из последствий договоренностей о содержании нынешнего избирательного закона между теми, кто относит теперь себя к власти, и теми, кто считает себя оппозицией”, - говорится в письме.

А.Мороз призывал политиков провести “между собой консультации, не ожидая советчиков из-за границы”. По его словам, необходимо соблюдать регламент, прекратить блокирование трибуны парламента, не применять в дискуссии оскорбления, клевету.

“Не сейте в обществе вражды, ее и так хватает”, - отмечается в письме.

А.Мороз считает целесообразным вести дискуссию вокруг принципов внутренней и внешней политики Украины, об экономических основах государства, о социальной политике, системе государственного строя, организации управления, развитии самоуправления, восточно-западном векторе развития международных отношений, военной, экологической, энергетической безопасности.

По мнению А.Мороза, последние события в парламенте “действительно антиконституционные». «Но практика подтверждает, что в Украине и незаконные решения действуют как нормативные”, - добавил он.

Обращаясь к политикам, А.Мороз отметил: “Сегодня ситуация в политикуме тупиковая, бесперспективная для всех. Переступите через искусственно созданные преграды. Вы персонально отвечаете за ситуацию в государстве и обществе. Перекладывать эту ответственность на народ – бесперспективно, легкомысленно и рискованно”.