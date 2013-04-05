Оппозиция расскажет европейским послам, как «Янукович провоцирует радикализм»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

По его словам, к этой встрече подготовлены обоснования незаконности вчерашних действий парламентского большинства.

“Мы подготовили не просто политическое, а юридическое обоснование незаконности и неконституционности действий”, - сказал А.Яценюк.

“Я вам скажу, чем это закончится для Януковича: если Янукович идет на радикальный сценарий, а он пошел, и это сценарий исключительно под его редакцией, если он пойдет на радикальный сценарий - трясти страну, трясти парламент, уничтожать оппозицию, мы также пойдем в радикальный сценарий”, - отметил А.Яценюк.

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При этом он заявил, что “принятие законов 182-ма депутатами в подворотне в этой стране не будет, и они провоцируют в стране жесткие радикальные действия, как в парламенте, так и вне парламента”.

В свою очередь заместитель председателя фракции “УДАР” Виталий Ковальчук выразил удивление по поводу того, что до сих пор Президент Украины Виктор Янукович не дал оценку тем действиям, которые происходили вчера в Верховной Раде, “тем действиям народных депутатов от Партии регионов и коммунистов, которые они осуществляли на Банковой”.

По словам В.Ковальчука, позиция оппозиции заключается в том, что все те решения, которые вчера “принимались на Банковой, они должны быть рассмотрены в стенах парламента и приняты установленным законом способом, который определен регламентом”.