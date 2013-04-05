Чорновил говорит, что Янукович поставил Раде задачи, а методы его не интересуют

Об этом заявил народный депутат четырех созывов Верховной Рады Тарас Чорновил, комментируя отсутствие реакции президента на проведение «выездного заседания» Верховной Рады.

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«Мне кажется, что разговор управления страной сейчас происходит по методу сделать так, чтобы все было хорошо, чтобы никто не мешал, а методы, мол, выбирайте сами. Его не очень интересуют средства. Его интересует, когда к нему придут с окончательной докладом, мол, Виктор Федорович, все прекрасно, оппозиция разгромлена, мы почти в Евросоюзе, Россия идет на контакт», - заявил бывший депутат в комментарии Тиждень.ua.

Чорновил считает, что шансы на договоренности между оппозицией и большинством очень велики.

«Говорить о священных принципах оппозиции я не буду, я не верю в порядочность этих людей. Это бизнес-команда, особенно «Фронт змін», который там сейчас доминирует... Есть и неплохие люди, но они не боевые, они хотят договариваться. А потому шансы, что будут какие-то договоренности - колоссальные. Если не разблокируют Раду, регионалы используют другие способы», - считает Чорновил.

В этом контексте особое значение приобретет, по словам Чорновила, процесс появления "тушек". Если власти удастся собрать 20-25 выходцев из оппозиции, как она обещала сразу после выборов, то вести какие-то дальнейшие переговоры, ни с оппозицией, ни с коммунистами, уже не будет необходимости, считает экс-депутат.