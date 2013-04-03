Луценко: критиковать нынешнюю власть из интернет-окопов уже недостаточно

Об этом Ю.Луценко хотел сказать в своем «последнем слове», которое он собирался, но не смог провозгласить на сегодняшнем заседании Высшего специализированного суда Украины, оставившего без изменений его приговор по делу о должностных преступлениях. Текст был размещен на официальном сайте «Народной самообороны».

Как отмечает Ю.Луценко, «часто приходится слышать, что эти акции – не настолько многолюдны, как ожидалось. Думаю, что на это есть ряд причин, но прежде всего – это следствие завышенных, явно нереальных целей, которые были на старте заявлены организаторами. Наш народ умен, он четко понимает, что ни импичмент Президенту, ни народное восстание не организуется по выходным в областных центрах. Не стоит девальвировать такие фундаментальные понятия. С людьми нужно говорить честно».

В своем «последнем слове» экс-министр коснулся многих аспектов политической и общественной жизни, среди которых, в том числе, и работа Конституционной ассамблеи по разработке изменений к Основному Закону, которая, по его словам, является очевидной подготовкой «к использованию грубо антиконституционного закона о референдуме с целью демонтажа остатков независимости законодательной ветви власти». В этом контексте он выразил убеждение, что «какой бы документ от имени Конституционной ассамблеи не вынесли на этот пробный референдум, это – подготовка путча».

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В частности, по мнению Ю.Луценко, «без представительства оппозиции в счетных комиссиях, без наблюдателей, без нижней планки явки граждан и - главное – без дальнейшей необходимости утверждения результатов Верховной Радой такой псевдореферендум станет топором многократного использования, подвешенным над остатками демократии и суверенитетом Украины».

При этом Ю.Луценко выразил убеждение, что «в свете этих планов АП оппозиция должна немедленно выработать свой план противодействия запланированному безумию», в частности, и правовые действия через обжалование закона о референдуме в Европейском суде по правам человека, и подготовку акций общественного сопротивления.

Также среди задач для оппозиции Ю.Луценко видит ее обязательство до осени 2014 года выставить единого кандидата на пост Президента, сформировать совместное правительство во главе с согласованным премьер-министром и провести сразу после победы на президентских выборах досрочные перевыборы парламента по открытым спискам, имея согласованную кандидатуру на председателя ВР.

Кроме того, по убеждению экс-министра, до осени 2014 года необходимо сформировать мощное народное движение миллионов граждан. Задачей уличной активности оппозиции, по словам Ю.Луценко, является «найти активистов, которые станут будущими полевыми командирами по всей Украине, и восстановить чувство того, что нас, противников режима, - большинство». Однако он отмечает, что единственный победный путь для оппозиции – ненасильственный, ведь «каждый, кто играется фразами о самосуде, партийных или этнических чистках, работает против победы».

В то же время Ю.Луценко отмечает, что оппозиция получит миллионную поддержку на улицах, лишь имея план позитивных изменений для всей страны и для каждого украинца, который он называет «Планом ІІІ Украинской Республики».

На вопрос: «Что нужно сделать, чтобы вернуть будущее Украине и украинцам?», которые, по словам Ю.Луценко, «устали не жить, а выживать в духовно и экономически истощенной стране без будущего», он дает следующий ответ.

Во-первых, это - четкая последовательная европейская интеграция, ведь «и историческая традиция, и прагматизм обязывает нас идти туда, где более широкие права человека, высшие социальные стандарты, более современные технологии».

Во-вторых, это – «деолигаризация» украинской экономики и политики, которая «определяет не только экономическую, но и политическую ситуацию». Для этого, по мнению Ю.Луценко, нужно принять социальное соглашение: тема законности первичной приватизации 90-х и «нулевых» закрывается, но все налоги платятся здесь, в Украине. Параллельно такая политика должна дополняться жесткой антимонопольной политикой.

В-третьих, это - ликвидация нынешней репрессивной системы и создание системы справедливости, что, по словам Ю.Луценко, предусматривало бы ликвидацию сегодняшних «коррумпированных и покорных» правоохранительных структур и принятие пакета новых законов, по которым набирать новый персонал. «Ей-богу, пусть лучше сначала новые правоохранители не поймают, а судьи не осудят сотню преступников, чем ежегодно безотказно грабить, бить и садить десятки тысяч невинных», - отмечает экс-министр внутренних дел.

Четвертое – формирование общеукраинской национальной идентичности, ведь культура всегда была цивилизационной сердцевиной для нормальной жизни нации.

Пятое базовое направление – самоуправление в Украине.

В то же время для реализации плана развития общества Ю.Луценко подчеркнул необходимость объединять усилия и молодых ярких энтузиастов, много имен которых в последнее время появились в сети и в ряде независимых СМИ.

«Критиковать нынешнюю власть из интернет-окопов, отказываться идти с ней в ногу – уже недостаточно. Страна нуждается в позитивной повестке дня, Плане новой Украины. Напрасно ждать этого от политиков в Верховной Раде. Этот план должны составить интеллектуалы и требовать его воплощения в жизнь от политиков», - подчеркнул Ю.Луценко, отметив, что говорит это как человек, «который ежедневно физически чувствует, как между пальцы бесповоротно течет отпущенный нам – и стране, и людям – песок времени». «Не тратьте попусту время. Можно найти еще 100 причин, чтобы отложить решительные действия, но все это – измена себя», - добавил Ю.Луценко.