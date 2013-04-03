Кличко не приедет «поднимать» Житомир в субботу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения "Свобода", акция состоится с участием лидеров оппозиции: председателя фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка, председателя фракции «Свобода» Олега Тягнибока и председателя фракции «УДАР» Виталия Кличко.

Как отмечается в сообщении, акция в Житомире состоится под лозунгами: "За достойную жизнь, за европейский выбор, за отставку Януковича и досрочные выборы Президента Украины".

Акция начнется в 11.45 брифингом для СМИ лидеров оппозиционных сил (площадь Победы). В 12.00 колонна участников марша отправится от площади Победы к площади Королева, где в 12.30 начнется митинг с участием лидеров оппозиции и народных депутатов.

Однако, как сообщила сегодня корреспонденту УНИАН пресс-секретарь партии УДАР Оксана Зиновьева, лидер партии „УДАР” Виталий Кличко не будет присутствовать на акции в Житомире „по личным обстоятельствам”.

„Это связано с тем, что он будет на похоронах”, - сказала О.Зиновьева. Других подробностей она не сообщила.

Как сообщал УНИАН, 14 марта оппозиция начала акцию “Вставай, Украина!”, которая продлится два месяца.

Основное требование оппозиции - отставка Президента Виктор Януковича.

Оппозиция на прошлой неделе проводила акции “Вставай, Украина!” в Ивано-Франковске, Тернополе и Черновцах.