Суд пообещал примерно в 15.00 решить судьбу Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил председательствующий на коллегии Высшего спецсуда судья Сергей Слинько после завершения предоставления объяснений на судебном заседании представителями гособвинения.

“Суд удаляется в совещательную комнату. Решение будет ориентировочно через час”, - сказал судья.

После этого Ю.Луценко воскликнул: “А где последнее слово? Это не суд, это позорище какое-то”.

В свою очередь прокурор Николай Курапов объяснил, что в кассационной инстанции последнее слово не предусматривается.

Как сообщал УНИАН, 2-3 апреля коллегия судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел рассматривала кассационную жалобу на приговор Ю.Луценко о лишении его свободы на 4 года за совершение должностных преступлений.

Ю.Луценко был арестован в декабре 2010 года. Генпрокуратура обвинила его в превышении полномочий: Ю.Луценко инкриминировали незаконный прием на работу в милицию личного водителя, предоставление ему государственной квартиры и начисление пенсии, а также чрезмерно пышное празднование Дня милиции в пик экономического кризиса в 2009 году.

Печерский районный суд Киева 27 февраля 2012 года приговорил Ю.Луценко к 4 годам заключения с конфискацией имущества.

16 мая 2012 г. Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

Ю.Луценко отбывает наказание в Менской колонии в Черниговской области.