Суд пообещал примерно в 15.00 решить судьбу Луценко
Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел ориентировочно в 15.00 объявит решение по кассационной жалобе на приговор экс-министру внутренних дел Юрию Луценко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил председательствующий на коллегии Высшего спецсуда судья Сергей Слинько после завершения предоставления объяснений на судебном заседании представителями гособвинения.
“Суд удаляется в совещательную комнату. Решение будет ориентировочно через час”, - сказал судья.
После этого Ю.Луценко воскликнул: “А где последнее слово? Это не суд, это позорище какое-то”.
В свою очередь прокурор Николай Курапов объяснил, что в кассационной инстанции последнее слово не предусматривается.
Как сообщал УНИАН, 2-3 апреля коллегия судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел рассматривала кассационную жалобу на приговор Ю.Луценко о лишении его свободы на 4 года за совершение должностных преступлений.
Ю.Луценко был арестован в декабре 2010 года. Генпрокуратура обвинила его в превышении полномочий: Ю.Луценко инкриминировали незаконный прием на работу в милицию личного водителя, предоставление ему государственной квартиры и начисление пенсии, а также чрезмерно пышное празднование Дня милиции в пик экономического кризиса в 2009 году.
Печерский районный суд Киева 27 февраля 2012 года приговорил Ю.Луценко к 4 годам заключения с конфискацией имущества.
16 мая 2012 г. Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.
Ю.Луценко отбывает наказание в Менской колонии в Черниговской области.