В ВССУ слушают прокурора - Луценко кричит ему: «Ложь!»

В Высшем специализированном суде, который рассматривает кассационную жалобу на приговор экс-министру внутренних дел Юрию Луценко, после перерыва начал выступать с пояснениями по кассации прокурор Николай Курапов.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.Луценко его периодически прерывает выкрикиваниями «Ложь! Назови фамилию хоть одного свидетеля».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, коллегия судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел продолжила рассмотрение кассационной жалобы на приговор Ю.Луценко о лишении его свободы на 4 года за совершение должностных преступлений.

Ю.Луценко был арестован в декабре 2010 года. Генпрокуратура обвинила его в превышении полномочий: Ю.Луценко инкриминировали незаконное принятие на работу в милицию своего личного водителя, предоставление ему государственной квартиры и начисление пенсии, а также слишком дорогое празднование Дня милиции в пик экономического кризиса в 2009 году.

Печерский районный суд Киева 27 февраля 2012 года приговорил Ю.Луценко к 4 годам заключения с конфискацией имущества.

16 мая в 2012 г. Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

Ю.Луценко отбывает наказание в Менской колонии в Черниговской области.