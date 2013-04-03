Оппозиция попытается через Евросуд отменить закон о референдуме

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк, отвечая на вопросы журналистов, как представители Партии регионов отреагировали на требования оппозиции, в частности, относительно отмены закона про референдум.

“Мы рассматриваем сейчас пакет юридических вопросов, в том числе юридическую возможность относительно отмены данного закона через Европейский суд по правам человека, как было сделано по неконституционному голосованию по судье Волкову”, - сказал он.

Он напомнил, что в прошлом году оппозиция подала иски в Высший административный суд с требованиями отменить 768 законов, принятых с нарушением Конституции, в частности, закона о всеукраинском референдуме, который, по словам А.Яценюка, был “проголосован не народными депутатами Украины, а карточками”.

“Это карточный закон. Это нелегитимный закон, который был подписан Президентом. Я бы добавил, что цель данного закона — в обход парламента и через манипулирование волей народа Украины принимать те решения, которые он хочет”, - отметил лидер фракции «Батькивщина».

А.Яценюк подчеркнул, что «Президенту не удастся использовать данный закон для того, чтобы удержаться во власти любым способом».

Как сообщал УНИАН, закон "О всеукраинском референдуме" Верховная Рада приняла 6 ноября 2012 года.

Закон предусматривает, что предметом референдума может быть: одобрение новой редакции Конституции Украины, внесение изменений в Конституцию Украины, отмена, утрата действия или признание недействительным закона о внесении изменений в Конституцию Украины (конституционный референдум); изменение территории Украины (ратификационный референдум); принятие или отмена закона Украины или внесение изменений в действующий закон Украины (законодательный референдум); любой вопрос, за исключением тех, относительно которых референдум не допускается в соответствии с Конституцией Украины (общий референдум).

Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме являются обязательными.

На всеукраинский референдум по народной инициативе не может быть вынесен (инициированное) вопрос об изменении территории Украины.