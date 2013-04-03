Кошулинский говорит, что надо срочно решить вопрос местного референдума

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера, он отметил, что «после принятия Верховной Радой в конце прошлого года антиконституционного Закона «О всеукраинском референдуме» в государстве создалась ситуация правового вакуума вокруг института местного референдума».

Р.Кошулинский отметил, что с принятием упомянутого закона граждане оказались лишены закрепленного Конституцией права непосредственного участия в управлении и решении вопросов территориальных общин. «Местные общины в очередной раз стали заложниками действий центральной власти, а потенциал референдума как формы непосредственного участия граждан в решении вопросов местного значения остается неиспользованным», - подчеркнул народный депутат.

Вместо этого, Р.Кошулинский напомнил, что в апреле 2011 года парламент принял в первом чтении внесенный Кабинетом министров проект закона «О местном референдуме», который подвергся критике как со стороны отечественных экспертов и общественности, так и со стороны европейских структур, в частности, Европейской комиссии за демократию через право.

«Убежден, что сейчас новая Верховная Рада Украины должна учесть все демократические наработки и принять принципиально новый закон, который будет отвечать требованиям времени и интересам территориальных общин, а не будет очередным манипуляционным инструментом», - сказал он.

Политик сообщил, что в соответствии с замечаниями Венецианской комиссии и специалистов он подготовил ряд поправок к принятому в первом чтении проекту закона «О местном референдуме».

В частности, он предлагает предусмотреть 2 вида местных референдумов – императивный и консультативный; расширить перечень вопросов, которые в обязательном порядке выносятся на местный референдум и установить их лимит (максимум три); установить необходимый процент явки граждан для легитимности императивного референдума на уровне 30%, а для консультативного – 20%. Что касается детализации правовых последствий местных референдумов, то, по предложению политика, по окончании трехлетнего срока со дня вступления в силу решения императивного референдума изменения в него могут вноситься органами местного самоуправления, а результаты консультативного референдума в 30-дневной срок со дня официального опубликования должны быть рассмотрены и учтены во время принятия решений соответствующими органами местного самоуправления.

Кроме того, по убеждению заместителя председателя ВР, необходимо четкое определение субъектов местного референдума, к которым нужно отнести участников местного референдума; территориальные комиссии; инициативные группы по местному референдуму, их уполномоченных лиц; органы местного самоуправления; местные организации политических партий, общественных объединений; официальных наблюдателей.

Политик также сообщил, что выступает за снижение уровня административного контроля за инициированием и подготовкой местного референдума и обеспечение равных возможностей сторонникам вопроса, вынесенного на местный референдум, и их оппонентам.

Кроме того, Р.Кошулинский отметил необходимость расширения временных рамок деятельности официальных наблюдателей (по его убеждению, стоит снять ограничение полномочий наблюдателей только днем голосования, предусмотрев возможность присутствия на всех мероприятиях по подготовке местного референдума).

Подытоживая, заместитель председателя Верховной Рады отметил, что «институт местного референдума должен стать механизмом прямого народовластия, что позволяет стимулировать социальную активность украинцев».

Политик еще раз напомнил, что в Украине на сегодняшний день нет качественного закона, регулирующего вопросы проведения местных референдумов, которые по своей сути являются хорошей возможностью проанализировать и обсудить проблемные вопросы общины. «Поэтому мы настаиваем на максимально скором рассмотрении упомянутого вопроса в сессионном зале», - сказал он.