Власенко: Послы ЕС, США, Италии и Испании не могут допроситься встречи с Тимошенко

Руководители дипломатических миссий Европейского Союза, США, Италии и Испании в Украине хотят встретиться с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко, которая находится в стационаре Центральной клинической больницы «Укрзализныци» в Харькове.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

Однако, по его данным, Государственная пенитенциарная служба не дала разрешения на встрече, несмотря на то, что послы уже несколько раз обращались с соответствующими просьбами.

«Я знаю, что уже было подано несколько заявлений представителями дипломатических миссий о посещении Юлии Владимировны. В частности, насколько мне известно, несколько раз подавали заявление от имени посла Евросоюза Яна Томбинского и посла Соединенных Штатов Америки в Украине Джона Теффта. Юлия Владимировна подтвердила, что она не выступает против такой встречи. Она готова к этому. При этом, насколько мне известно, пенитенциарная служба не дала разрешения, по крайней мере, мне не известно о таком разрешении ни в отношении посла Томбинского, ни в отношении посла Теффта», - сказал защитник.

По его словам, послы Италии и Испании несколько раз обращались в ГПтС относительно встречи с Ю.Тимошенко.

«Кроме того, я знаю абсолютно точно, что послы Италии и Испании также подавали заявления о встрече с Юлией Владимировной, и они также не получили разрешения пенитенциарной службы. Послы Италии и Испании, насколько я знаю, несколько раз дублировали свои заявки. По крайней мере, я встречался с одним из них около полутора месяца тому назад, и они мне еще раз подтвердили, что повторно обращались в пенитенциарную службу, но по состоянию на сегодняшний день никаких ответов от пенитенциарной службы у них нет», - добавил С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года Ю.Тимошенко была этапирована из Лукьяновского СИЗО в Качановскую колонию для отбывания наказания в виде 7 лет лишения свободы по решению Печерского райсуда Киева по «газовому делу».

9 мая 2012 года Ю.Тимошенко была госпитализирована в Центральную клиническую больницу «Укрзализныци» в Харькове, где до сих пор проходит реабилитацию под руководством специалистов берлинской клиники «Шарите».