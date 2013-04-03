Ударовец говорит, что ПР не намерена идти на компромиссы

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя фракции партии “УДАР” Виталий Ковальчук, который сегодня принимал участие в совещании лидеров фракций у председателя Верховной Рады Владимира Рыбака.

В.Ковальчук сообщил, что участники совещания не достигли никаких договоренностей. По его словам, “как минимум сегодня” оппозиция будет блокировать трибуну и президиум парламента. Депутат напомнил, что оппозиционные фракции выдвинули три требования: назначение выборов в Киеве, отмена пенсионной реформы и рассмотрение вопроса об ответственности правительства.

На вопрос, о какой возможной дате выборов в столице сейчас идет речь, поскольку 2 июня, как предусмотрено проектом соответствующего постановления, они уже не могут состояться, В.Ковальчук ответил: “Понятно, что 2 июня уже не проходит, можно определить 9 июня и двигаться в этом плане, но выборы должны состояться в этом году”.

На вопрос о реакции фракции ПР на эти требования В.Ковальчук сказал: “Не готовы они к переговорам”.

Как сообщал УНИАН, депутаты от оппозиции 2 апреля заблокировали работу ВР после того, как не был поддержан проект постановления “О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы”.

Документом предусматривалось назначить очередные выборы в столице на 2 июня 2013 года.

Позже лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк назвал три требования оппозиции, с которыми она блокирует работу Верховной Рады. По его словам, первое требование - это назначение выборов в Киеве, второе - отмена пенсионной реформы, третье - рассмотрение вопроса об отставке Кабинета министров Украины.