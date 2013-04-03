Свободовцы пришли «контролировать» Кабмин

Народные депутаты от ВО “Свобода” пришли на заседание Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, для депутатов в зале заседаний Кабмина поставили стулья у двери, через которую заходят перед началом заседания правительства представители прессы.

“Депутат Верховной Рады осуществляет контрольные функции Кабинета министров. Мы уполномочены нашей фракцией с Александром Мирным идти на заседание Кабмина”, - сказал журналистам депутат от “Свободы” Игорь Мирошниченко.

Он отметил, что не прогуливает заседания Верховной Рады, а его депутатская карточка для голосования при нем.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров 27 марта выгнал из зала заседаний правительства народного депутата от партии «УДАР» Сергея Каплина.

В частности, после вступительного слова Н.Азарова и доклада председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаила Болотских народный депутат начал громко что-то требовать от правительства, но журналисты не слышали, какие именно были требования.

Н.Азаров на повышенных тонах начал требовать от охраны вывести С.Каплина из зала заседаний, добавив, что он берет всю ответственность на себя.

Кроме того, депутат от «Свободы», член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Сиротюк заявил, что его не пустили на заседание Кабинету министров, которое проходило 1 апреля.

«На заседании должны были рассматривать вопросы, которые имеют непосредственное отношение к Комитету по вопросам национальной безопасности и обороны, к которому я принадлежу, а также к Черкасской области, где я назначен уполномоченным фракции ВО «Свобода». Наверное, власть очень не хочет, чтобы общественность узнала о настоящем социально-экономическом положении дел, в частности в Черкасской области, и о ситуации с национальной безопасностью и обороной, которая после прихода нынешнего министра обороны является катастрофической. Очевидно, режим составил черный список «неблагонадежных» народных депутатов. Туда попадают любые нардепы, которые анализируют и критически комментируют действия исполнительной ветви власти», - подчеркнул Ю.Сиротюк.

Вместе с тем Президент Украины Виктор Янукович 2 апреля предложил правительству изменить регламент заседаний и выделить время на общение с народными депутатами, в том числе и с оппозиционными.

«Нужно регламентом предусмотреть время – пусть говорят и готовятся. Где будет популизм, а где будет по делу – сразу будет видно. Будет нормальное сотрудничество с оппозицией – будет альтернатива, и мы ее будем видеть. Не будет альтернативы – будет болото», - подчеркнул глава государства.

При этом он раскритиковал премьер-министра Николая Азарова за то, что во время предыдущего заседания правительства он в резкой форме попросил народного депутата С.Каплина покинуть заседание правительства.

«Верховная Рада не мешает вам работать – она дает вам возможность заниматься тем, чем нужно. Не мешают вам, а наоборот. Там один представитель зашел, а вы ему слово не дали сказать. Я бы ему дал слово – и пусть говорил бы, сколько хотел... Нам нужно объединять тех, кто знает и другую точку зрения», - подчеркнул глава государства.