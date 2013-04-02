Яценюк, Кличко и Тягнибок совещаются с депутатами в сессионном зале
17:49, 02 апреля 2013Политика
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Лидеры оппозиционных фракций проводят совещания с народными депутатами в сессионном зале Верховной Рады.
Лидеры оппозиционных фракций проводят совещания с депутатами в сессионном зале ВР
Как передает корреспондент УНИАН, председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк и члены этой фракции собрались возле трибуны парламента.
Председатель фракции “Свобода” проводит совещание вблизи рабочих мест своих однопартийцев.
Председатель фракции “УДАР” Виталий Кличко и представители этой политсилы также собрались на своих рабочих местах.
Оппозиционные депутаты продолжают блокирование трибуны и президиума парламента.
После перерыва председатель ВР Владимир Рыбак не вернулся в сессионный зал.
Фракция Партии регионов почти в полном составе покинула зал, а фракция КПУ ушла из зала в полном составе.
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