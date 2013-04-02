Яценюк, Кличко и Тягнибок совещаются с депутатами в сессионном зале

Как передает корреспондент УНИАН, председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк и члены этой фракции собрались возле трибуны парламента.

Председатель фракции “Свобода” проводит совещание вблизи рабочих мест своих однопартийцев.

Председатель фракции “УДАР” Виталий Кличко и представители этой политсилы также собрались на своих рабочих местах.

Оппозиционные депутаты продолжают блокирование трибуны и президиума парламента.

После перерыва председатель ВР Владимир Рыбак не вернулся в сессионный зал.

Фракция Партии регионов почти в полном составе покинула зал, а фракция КПУ ушла из зала в полном составе.