Яценюк, Кличко и Тягнибок совещаются с депутатами в сессионном зале

17:49, 02 апреля 2013
Политика
3390

Лидеры оппозиционных фракций проводят совещания с народными депутатами в сессионном зале Верховной Рады.

Лидеры оппозиционных фракций проводят совещания с депутатами в сессионном зале ВР

Как передает корреспондент УНИАН, председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк и члены этой фракции собрались возле трибуны парламента.
Председатель фракции “Свобода” проводит совещание вблизи рабочих мест своих однопартийцев.

Председатель фракции “УДАР” Виталий Кличко и представители этой политсилы также собрались на своих рабочих местах.

Оппозиционные депутаты продолжают блокирование трибуны и президиума парламента.

После перерыва председатель ВР Владимир Рыбак не вернулся в сессионный зал.

Фракция Партии регионов почти в полном составе покинула зал, а фракция КПУ ушла из зала в полном составе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter