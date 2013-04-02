Арбузов рассказал Януковичу, что нужно для роста экономики Украины

Об этом сегодня, 2 апреля, заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов во время заседания Комитета по экономическим реформам под председательством Президента Украины Виктора Януковича.

«Для средне- и долгосрочного роста экономики Украины нужны дополнительные сильные факторы, среди которых важнейший – инвестиции», – подчеркнул С.Арбузов.

Он также добавил, что, в связи с этим, по поручению Президента Украины правительство работает над кардинальным изменением подходов к формированию бизнес-климата в государстве.

В частности, в прошедшем году правительству удалось значительно упростить процедуры создания и прекращения предпринимательской деятельности, был осуществлен переход к принципу «единого окна». В стране был создан 681 разрешительный центр, что упростило и удешевило процедуры открытия бизнеса.

Также были упрощены разрешительные процедуры: кардинально сокращен перечень документов разрешительного характера, лицензий. В частности, более чем на 40% сокращено количество видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться по декларативному принципу (с 95 до 52). Совершенно новые подходы внедрены в налоговой и таможенной системах, регистрации прав собственности, решении вопросов неплатежеспособности и т.д.

«Это в полной мере отвечает задачам Национального плана действий на 2012 год и, как результат, Украина значительно, на 15 позиций, поднялась в рейтинге «Ведение бизнеса», – сообщил Арбузов.

В настоящее время Правительство работает над исполнением задания Президента Украины относительно вхождения Украины в сотню стран-лидеров рейтинга «Ведение бизнеса». В рамках выполнения этих задач принято уже 26 подзаконных нормативных актов, на стадии согласования сейчас находится еще 10 решений.