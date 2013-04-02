Суд приказал Первому национальному опровергнуть выдумки из «Адового ада»

Шевченковский районный суд города Киева сегодня, 2 апреля, своим постановлением обязал Первый национальный телеканал и компанию продакшн-студия “V-TV” опровергнуть недостоверную информацию о “днепропетровском террористе” Дмитрии Реве, обнародованную в фильме “Адов ад”.

Как сообщила корреспонденту УНИАН адвокат Оксана Томчук, суд в полном объеме удовлетворил иск Д.Ревы к УТ-1 и “V-TV” о защите чести и достоинства.

“Суд обязал опровергнуть представленную в фильме “Адов ад” информацию по пунктам. В частности, что Д.Рева террорист и бомбист. О том, что Д.Рева причастен к терактам, в фильме “Адов ад” утверждалось как доказанный факт. И это происходило даже до начала судебного процесса над подозреваемыми в совершении терактов в Днепропетровске”, - отметила О.Томчук.

По ее словам, Первый национальный, согласно постановлению Шевченковского суда, должен предоставить Д.Реве эфирное время в прайм-тайм для опровержения в течение недели после вступления в законную силу постановления суда.

О.Томчук отметила, что сегодняшнее решение суда является решением первой судебной инстанции. Стороны иска Д.Ревы имеют право на апелляцию в течение 10 дней.

“Я думаю, что ответчики по этому делу подадут апелляцию на сегодняшнее решение Шевченковского суда”, - сказала О.Томчук.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прогремели четыре взрыва, в результате чего пострадал 31 человек, в частности 10 детей. По информации правоохранителей, все взрывные устройства были самодельными, они были заложены в бетонные урны.

По подозрению в совершении терактов были задержаны Виктор Сукачев, Виталий Федоряк, Лев Просвирнин и Дмитрий Рева.

Все четверо также подозреваются в организации еще трех терактов, совершенных в октябре-ноябре 2011 года в Днепропетровске, Харькове и Запорожье.

27 ноября Индустриальный районный суд Днепропетровска начал рассмотрение по сути дела «днепропетровских террористов».

18-20 октября 2012 года в эфире Первого национального был продемонстрирован фильм “Адов ад”, в котором рассказывалось о террористических актах в Днепропетровске.

22 октября 2012 г. обвиняемый в совершении террористических актов в Днепропетровске Дмитрий Рева подал в Шевченковский суд иск к НТКУ и компании-производителю фильма «Адов ад» о защите чести и достоинства и опровержении информации, которая содержится в фильме.

Адвокаты Д.Ревы заявили, что информация о подзащитном, которая содержится в фильме “Адов ад”, не соответствует действительности. Д.Рева не готовил никаких писем к другим обвиняемым, как об этом говорится в ленте, не вел никакой переписки, а также не имеет никаких связей с оппозиционными политиками, как это было продемонстрировано в фильме. Также отмечалось, что некоторые материалы фильма были лишь в распоряжении следствия, а потому могли быть опубликованы лишь при его непосредственном согласии.

11 февраля иск в Шевченковский районный суд Киева к НТКУ за демонстрацию фильма “Адов ад” через адвоката подал еще один подсудимый по делу о терактах в Днепропетровске - Лев Просвирнин.