На сайте Януковича обнародовали декларации руководства АП

Глава Администрации Президента Украины, его заместители, советники главы государства обнародовали декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2012 год. Об этом информирует пресс-служба Президента Виктора Януковича.

В частности, с декларациями Главы Администрации Президента Украины Сергея Левочкина, первого заместителя Главы Администрации Президента Украины Ирины Акимовой, заместителя Главы Администрации Президента Украины Сергея Ларина, заместителя Главы Администрации Президента Украины Олега Рафальского, пресс-секретаря Президента Украины Дарьи Чепак, советника Президента Украины Андрея Портнова, советника Президента Украины - Руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Андрея Гончарука, советника Президента Украины - Руководителя Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Марины Ставнийчук, советника Президента Украины - Руководителя Главного управления по вопросам гуманитарного развития Юрия Богуцкого, советник Президента Украины - Руководителя Главного управления по вопросам реформирования социальной сферы Юрия Каракая, советника Президента Украины - Руководителя Главного контрольного управления Анатолия Балюка можно ознакомиться на официальном сайте Президента Украины.