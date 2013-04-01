На сайте Януковича обнародовали декларации руководства АП
На официальном сайте Президента обнародованы декларации руководства Администрации Президента Украины за 2012 год.
Глава Администрации Президента Украины, его заместители, советники главы государства обнародовали декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2012 год. Об этом информирует пресс-служба Президента Виктора Януковича.
В частности, с декларациями Главы Администрации Президента Украины Сергея Левочкина, первого заместителя Главы Администрации Президента Украины Ирины Акимовой, заместителя Главы Администрации Президента Украины Сергея Ларина, заместителя Главы Администрации Президента Украины Олега Рафальского, пресс-секретаря Президента Украины Дарьи Чепак, советника Президента Украины Андрея Портнова, советника Президента Украины - Руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Андрея Гончарука, советника Президента Украины - Руководителя Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Марины Ставнийчук, советника Президента Украины - Руководителя Главного управления по вопросам гуманитарного развития Юрия Богуцкого, советник Президента Украины - Руководителя Главного управления по вопросам реформирования социальной сферы Юрия Каракая, советника Президента Украины - Руководителя Главного контрольного управления Анатолия Балюка можно ознакомиться на официальном сайте Президента Украины.