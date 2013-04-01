ПР хочет услышать от Присяжнюка, какие законы могут помочь полям заколоситься

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день есть ряд вопросов по поводу того, «как прошла зима» и как будет проводиться весенняя посевная.

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По словам А.Ефремова, Н.Присяжнюк должен рассказать депутатам о проблемах, которые возникают в АПК, чтобы парламент путем законодательных инициатив решил эти проблемы.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас возникает много вопросов, связанных с выделением земельных паев, и эти вопросы также необходимо урегулировать.