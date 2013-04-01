Ефремов: увязать прикосновенность депутатов и президента в один узел нельзя

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов предлагает уже на этой неделе принять законопроект о лишении народных депутатов неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комиитетов парламента.

А.Ефремов подчеркнул, что в парламенте есть законопроект, который прошел все стадии рассмотрения и по которому нужно только последнее голосование, по поводу лишения депутатов неприкосновенности.

Он отметил, что народные депутаты, которые начинают разговоры о том, чтобы решить одновременно вопрос лишения неприкосновенности судей и Президента Украины, “лукавят”.

По словам А.Ефремова, если эти вопросы “мы завяжем в единый узел”, то вопрос о лишении неприкосновенности народных депутатов не будет решен, поскольку тогда нужно будет проходить повторно всю процедуру.