40 миллионов тонн снега за сутки: в Киеве парализовано движение авто и появился дефицит продуктов

Пятница

О надвигающемся на Киев снегопаде синоптики предупреждали заранее, но накануне, в четверг, 21 марта, в солнечный теплый день, повторение львовской снежной бури казалось невероятным. Именно поэтому в пятницу большинство водителей пренебрегло просьбами ГАИ пересесть на общественный транспорт, что в последствии привело к почти драматичным последствиям.

Первый снег пошел около девяти утра и уже к 12 превратился в метели. Самые благоразумные жители города успели пораньше отпроситься с работы и попали домой до 17 - 18 вечера. Остальные оказались буквально в снежной западне. Первым сдался общественный транспорт: почти сразу сошло с диснтации большинство маршруток, автобусы и троллейбусы застревали прямо посреди дороги (некоторые из них стоят там до сих пор), метро с трудом вмещало всех пассажиров, станцию метро "Вокзальная" пришлось вообще закрыть из-за нехватки жетонов на проезд. Еще через пару часов добраться домой нельзя было и пешком – полностью замело тротуары. Продлить работу метро, что могло бы хоть как-то облегчить ситуацию, никто не разрешил.

Хуже всего пришлось автомобилистам. Дорога домой, ранее занимавшая у кого-то 30 минут, превратилась в 6-12 часов утомительного мучения в пробке. С центра города на Оболонь при самом удачном раскладе можно было попасть за 4,5 часа, а с Золотых ворот – за 7. Хуже всего пришлось работающим за городом – им просто пришлось ночевать за рулем. Многим просто не хватало бензина, между рядами стоящих авто на проезжей части на всех улицах столицы сновали люди с канистрами, пластиковыми бутылками и даже банками бензина. В районе метро мгновенно появилось множество брошенных авто. Никак не помогло даже то, что сначала ограничили, а потом и вовсе запретили въезд в столицу грузовому транспорту. В результате образовались пробки на всех трассах, ведущих к Киеву, например, на дорогах Житомир-Киев и Киев-Чоп, огромные очереди образовались на польской и российской границе с Украиной.

Суббота

Свою лепту в пятничный коллапс внес и глава государства. В связи с его отлетом в Польшу на встречу с президентами Польши и Венгрии была перекрыта дорога от самого Межигорья до аэропорта Борисполь. Движение разблокировали только после его отлета – около 19 часов. Но было уже поздно, пробки растянулись на десятки километров. Снегоуборочных машин, сотрудников ГАИ, МСЧ и медиков ни вечером, ни ночью в пятницу нигде не было видно. Если они и попадались на глаза, то не как спасители, а как жертвы ситуации, еще более беспомощные, чем обычные горожане.

Если кульминация пробок на дорогах была зафиксирована в пятницу (10 баллов загруженности), то пик погодного кризиса сместился на субботу – снег шел весь день вкупе с жестким колючим ветром. Правда, автомобилисты старались на улицы уже не выезжать. Кое-какой брошенный в городе транспорт удалось эвакуировать, но то тут, то там все еще оставались неприкаянные, занесенные снегом легковушки, трамваи, и целые вереницы трамваев. Все столичные аэропорты прекратили работу, поезда ходили, но с большими задержками, автобусное сообщение со столицей остановили вовсе.

Первые следы существования коммунальщиков были также обнаружены в субботу – поначалу, главным образом на улице Банковой.

Центральные улицы города пустовали, горожане старались почти не выходить из дома. Кое-где можно было увидеть людей на… лыжах. Многие массовые мероприятие в столице, назначенные на выходные оказались под угрозой срыва или не состоялись совсем.

Воскресенье

Долгожданный перерыв в снегопаде позволил водителям очистить от снега авто, а остальным – тротуары во дворах. Появились первые признаки активности: кто-то пытался забрать с трассы брошенные машины, кто-то даже рисковал выехать на авто в центр, кто-то просто гулял с детьми. Премьер-министр посетил опустевшие магазины и застрял на одной из развязок. «Борисполь» начал работу, но все подъезды к городу все еще заблокированы пробками, расчищенной оказалось только трасса на Конча-Заспу. Часть столичный дорог из двополосных превратились в однополосные, поскольку на второй образовались горы снега. Движение общественного транспорта в городе частично восстановилось лишь во второй половине дня.

Самоорганизация

Помочь киевлянам в этой ситуации оказались способны только сами киевляне. Еще вечером в пятницу социальными сетями прошел клич подбирать с остановок пешеходов, напрасно ожидающих транспорта. Почти сразу же появились целые группы волонтеров, договаривающихся вместе очищать те или иные районы города или выталкивать из заметов заглохшие автобусы, водители джипов (только они могли осилить езду по городу) объединились для спасения из километровых пробок детей, стариков и женщин. Владельцы любого транспорта, способного передвигаться в сложившихся условиях, выполняли роль «скорой помощи». Во множестве дворов жильцы сами начали выходить для уборки снега. К желающим помочь присоединились и предприниматели. Например, многие рестораны предложили бесплатную помощь (чай и возможность зарядить мобильный) мерзнущим на трассах. Список добровольцев и мест, где можно получить помощь разошелся в СМИ и социальных сетях.

Из общей атмосферы взаимопомощи и поддержки выбивались только таксисты – цены на их услуги взлетели несколько раз, фактов безвозмедной помощи с их стороны зафиксировано не было.

Дефицит

Первым дефицитным товаром в столице Украины сразу стали большие снегоуборочные лопаты. Хотя для уборки в ход шли даже детские принадлежности для игры в песочнице. Последствия погоды сразу отразились и на ассортименте магазинов. Уже в субботу не везде можно было купить молоко и появились первые очереди за хлебом. В супермаркетах его нехватка приводила к ссорам. В дефиците также оказались фрукты, кондитерские изделия и молочные продукты.

Простые радости

Однако, даже у этой, казалось бы, совсем однозначной ситуации нашлась обратная – приятная сторона.

Многих жителей столицы порадовала атмосфера взаимопомощи и взаимовыручки во дворах и на улицах (выталкивали и откапывали машины всем миром), также многим киевлянам понравилась пустота на дорогах и первозданная красота нетронутого снежного покрова (полутораметровая, по данным специалистов) снега, а самые экстремальные горожане вообще превратили Андреевский спуск в горнолыжный курорт, а фуникулер – в подъемник.

Борьба как она есть

Как обычно, не смотря на предупреждения метеорологов, для городской власти снег стал полной неожиданностью и всю пятницу она не предпринимала абсолютно никаких действий по предупреждению транспортного коллапса. Первым и, кажется, единственным заметным предпринятым властью шагом по спасению столицы стало объявление в городе чрезвычайного положения в субботу.

В воскресенье глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов отчитывался журналистам, что все коммунальные службы города работают круглосуточно и для этого постоянно задействовано 755 единиц коммунальной снегоуборочной техники, 21 машина строительных предприятий Киева и 15 БТРов. По его словам, вторые сутки подряд Киев очищают от снега 7 тысяч работников коммунальных служб и около 2 тысяч военнослужащих. Танки в городе действительно видели, снегоуборочной техники – нет.

В итоге, главным решением киевской власти по борьбе со снегом стало… введение дополнительного выходного дня в понедельник (который придется отработать 13 апреля, в субботу).

Между тем, прогноз погоды на следующую неделю никаких послаблений коммунальщикам в деле борьбы со снегом не сулит. А вот через неделю, по данным метеорологов, в Киев придет оттепель, а с ней – как всегда «неожиданное» таянье тех самых миллионов тонн снега, и столица, в особенности, отдельные, традиционно «узкие» в этом плане районы города, в буквальном смысле утонут. Так что резиновыми сапогами и лодками стоит запастись заранее…

Анастасия Береза