152 нардепа поставили оригинальные подписи за отставку Рыбака

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, народный депутат от фракции УДАР Виталий Ковальчук продемонстрировал журналистам подписные листы, в которых содержится 152 подписи.

“У вас есть возможность лично убедиться, что все подписи оригинальные”, - сказал В.Ковальчук, перелистывая страницы с подписями.

Подписи были собраны во время нынешнего собрания оппозиции.

По информации заместителя председателя парламента Руслана Кошулинского, на собрании зарегистрировалось 158 народных депутатов.

Как известно, для начала процедуры отставки председателя ВР нужно 150 подписей народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, три оппозиционных фракции собрали и 24 января официально передали председателю парламента более 150 подписей за проведение внеочередной сессии для создания Временной следственной комиссии ВР относительно нарушений Конституции при заключении экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко, рассмотрение вопроса политической ответственности руководителей МВД и СБУ и высказывание недоверия генеральному прокурору.

Согласно Регламенту парламента, председатель Верховной Рады в семидневный срок после получения такого требования должен объявить о созыве внеочередной сессии.

Вместе с тем председатель ВР В.Рыбак 25 января заявил, что с проведением внеочередной сессии парламента возникли сложности в связи с достоверностью подписей народных депутатов. Он подчеркнул, что распоряжение о проведении внеочередной сессии парламента не будет подписано, если подтвердится информация о фальсификации подписей некоторых депутатов.

Также В.Рыбак отметил, что на внеочередной сессии не будут приняты никакие решения, поскольку у ее инициаторов нет необходимых 226 голосов. Вместе с тем, отметил он, ее проведение будет стоить бюджета более 3 млн. 600 тыс. грн.

29 января В.Рыбак заявил, что нецелесообразно на этой неделе созывать внеочередную сессию парламента, потому что 5 февраля начинается очередная, вторая сессия ВР седьмого созыва, а в пресс-службе парламента сообщили, что Комитету ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады дано поручение установить законность инициативы о проведении внеочередной сессии.