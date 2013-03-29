Скандал с Бюджетным комитетом ВР: оппозиционеров сравнили с объевшимися котами

Представители оппозиции тоже не хотели присутствия журналистов во время заседания парламентского комитета по вопросам бюджета, на котором в «ручном режиме» были перераспределены 1,7 млрд грн на строительство некоторых объектов в регионах и финансирование капитальных расходов органов центральной власти.

Об этом заявила первый заместитель главы этого комитета, народный депутат Оксана Калетник, комментируя скандал, который разгорелся после того, как на заседание не пустили представителей СМИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе О.Калетник, по ее словам, «во время общественно-политического форума, который был организован движением «Честно», я пригласила журналистов принять участие в работе комитета, чтобы они приходили на заседания и сами могли услышать и понять, как и на что распределяются бюджетные средства. Когда было объявлено, что во вторник состоится заседание комитета, на сайте Верховной Рады появился анонс, чтобы журналисты имели возможность аккредитоваться. Но перед самым началом заседания сложилась очень странная ситуация. Охрана не пускала журналистов, объясняя свои действия тем, что заседания якобы не будет, а представитель пресс-службы посоветовал им расходиться».

По словам О.Калетник, она вышла к журналистам и попыталась их провести на заседание, «потому что считаю, что происходящее не только не соответствовало закону, но и современному видению парламентаризма. Но вместе со мной к журналистам согласился выйти только один депутат от оппозиции, представители которой ранее заявляли, что на заседания необходимо приглашать прессу. Это Павел Ризаненко. Остальные почему-то от общения со средствами массовой информации отказались. Не стали они настаивать и на том, чтобы заседание проходило с участием журналистов, молча согласившись с тем, что глава комитета не хочет их там видеть».

По словам депутата, во время заседания оппозиционеры голосовали в унисон со своими коллегами по комитету, хотя было очевидно, что деньги распределяются по непрозрачной процедуре, без обоснований и презентации проектов, и без согласования с областными администрациями, которые имеют право на то, чтобы решить, какой объект для населения приоритетен, а какой – нет. При этом депутаты, поддержавшие такое решение, забрали из этой суммы 90 млн. грн. и разделили их на объекты в своих округах, отметила О.Калетник.

«Сегодня некоторые вожди от оппозиции критикуют коммунистов и предъявляют обвинения в том, что мы сотрудничаем с властью, - говорит О.Калетник. - А что тогда делают депутаты, представляющие их партии? Получили «свой кусок» и отползли, как объевшиеся коты. В отличие от оппозиции, Коммунистическая партия ведет последовательную политику».

Как сообщал УНИАН, 28 марта главы Национального союза журналистов Украины и Независимого медиа-профсоюза Украины Олег Наливайко и Юрий Луканов направили обращение к председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку и председателю Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Евгению Геллеру с требованием открыть для прессы заседания комитетов ВР.

Руководители журналистских организаций отмечали, что во вторник, 26 марта 2013 года, журналистов телеканалов ТВі, «24», информационного агентства «Интерфакс-Украина» и интернет-сайтов «Украинская правда» и LB.ua не допустили на заседание Комитета по вопросам бюджета ВР, где проходило утверждение перераспределения 1,7 млрд грн бюджетных средств.

«Данный инцидент является прямым нарушением норм ст. 44 Закона Украины «О комитетах Верховной Рады», в соответствии с которой «заседания комитетов проводятся открыто и гласно, кроме случаев, когда по решению комитета проводится закрытое заседание». Соответствующего решения комитета не было. Также это прямое нарушение п. 2 ст. 25, ст. 26 Закона Украины «Об информации», согласно которым «журналист имеет право беспрепятственно посещать помещения субъектов властных полномочий, открытые мероприятия, которые ими проводятся». А «отсутствие аккредитации не может быть основанием для отказа в допуске журналиста, работника средства массовой информации на открытые мероприятия, которые проводит субъект властных полномочий», - говорится в обращении НСЖУ и НМПУ.

В документе также указано, что действия работников Государственной охраны и пресс-службы Верховной Рады Украины, которые не допустили журналистов на заседание комитета, подпадают под действие ст. 171 Уголовного кодекса Украины «препятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и влекут за собой ответственность в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста до шести месяцев, или ограничения свободы до трех лет.