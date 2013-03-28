Охране и пресс-службе ВР напомнили, чем чревато препятствование журналистам

Комитеты Верховной Рады должны быть открытыми для прессы, а также должны оперативно обнародовать протоколы и стенограммы своих заседаний.

Об этом говорится в обращении председателя Национального союза журналистов Украины Олега Наливайко и председателя Независимого медиа-профсоюза Украины Юрия Луканова к председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку и председателю Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Евгению Геллеру. Копия обращения отправлена председателю Комитета по вопросам свободы слова и информации Николаю Томенко, сообщили УНИАН в Комитете Независимого медиа-профсоюза Украины.

Руководители журналистских организаций отмечают, что во вторник, 26 марта 2013 года, журналистов телеканалов ТВі, «24», информационного агентства «Интерфакс-Украина» и интернет-сайтов «Украинская правда» и LB.ua не допустили на заседание Комитету по вопросам бюджета Верховной Рады Украины, где проходило утверждение перераспределения 1,7 млрд гривен бюджетных средств.

«Данный инцидент является прямым нарушением норм ст. 44 Закона Украины «О комитетах Верховной Рады», в соответствии с которой «заседания комитетов проводятся открыто и гласно, кроме случаев, когда по решению комитета проводится закрытое заседание». Соответствующего решения комитета не было. Также это прямое нарушение п. 2 ст. 25, ст. 26 Закона Украины «Об информации», согласно которым «журналист имеет право беспрепятственно посещать помещения субъектов властных полномочий, открытые мероприятия, которые ими проводятся». А «отсутствие аккредитации не может быть основанием для отказа в допуске журналиста, работника средства массовой информации на открытые мероприятия, которые проводит субъект властных полномочий», - говорится в обращении НСЖУ и НМПУ.

В документе также указано, что действия работников Государственной охраны и пресс-службы Верховной Рады Украины, которые не допустили журналистов на заседание комитета, подпадают под действие ст. 171 Уголовного кодекса Украины «препятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и влекут за собой ответственность в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста до шести месяцев, или ограничения свободы до трех лет.

«Мы призываем Верховную Раду Украины немедленно привести свою работу в соответствие с нормами отечественного законодательства. Заседания бюджетного и других комитетов должны быть открытыми и гласными. Мы также советуем оперативно обнародовать стенограммы и протоколы заседаний комитетов на сайте Верховной Рады Украины и сайтах соответствующих комитетов. Это будет способствовать прозрачности работы парламента и свидетельствовать о соблюдении принципов свободы слова и права на информацию», - говорится в обращении.

Напомним, Национальный союз журналистов Украины и Независимый медиа-профсоюз Украины является членами Международной федерации журналистов.