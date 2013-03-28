В Тернополе суд запретил блокировать ОГА, СБУ, милицию и прокуратуру

В Тернополе суд запретил участникам акции протеста «Вставай, Украина!» блокировать здания или препятствовать работе работникам облгосадминистрации, а также управлений СБУ, милиции и областной прокуратуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», соответствующее решение принял вчера Тернопольский окружной административный суд на основании иска облгосадминистрации.

По данным «свободовцев», представители третьего лица УМВД Украины в Тернопольской области, управление СБУ в Тернопольской области исковые требования Тернопольской ОГА поддержали в полном объеме.

«Своими действиями и запретами Тернопольская ОГА стремится запугать людей. Власть боится народного гнева, но ей не остановить борьбу украинцев за социальную и национальную справедливость на своей земле. Планируя акцию протеста, мы соблюдали все нормы закона. Тернопольские областные организации ВО «Свобода», ВО «Батькивщина» и партии "УДАР" предварительно подали общую заявку на проведение акции «Вставай, Украина!» в Тернопольский городской совет. В заявке указано, что собрание будет сопровождаться пешим шествием и вече у памятника С.Бандере и что акция будет мирной», – отметил председатель областной организации ВО «Свобода» Владимир Стаюра, комментируя решение суда.

Как сообщал УНИАН, вчера ВО «Свобода» обвинила Тернопольскую облгосадминистрацию в намерении запретить проведение в Тернополе акции протеста «Вставай, Украина!». В то же время в ТОГА объяснили, что запретить хотят не проведение пешего шествия или митинга, а возможное блокирование государственных учреждений.

Всеукраинская акция протеста "Вставай, Украина!" состоится в Тернополе 29 марта. По данным организаторов, в акции примут участие лидеры трех парламентских оппозиционных сил Олег Тягнибок, Арсений Яценюк и Виталий Кличко.

Мероприятие начнется в 16 часов пешим маршем от символической могилы воинов УПА на проспекте Степана Бандеры. В 17 часов на площади у памятника С.Бандере напротив облгосадминистрации состоится вече.