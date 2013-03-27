Азаров улетел в Венгрию

Премьер-министр Украины Николай Азаров вместе супругой Людмилой Азаровой отбыл с официальным визитом в Венгрию.

Как передает корреспондент УНИАН, официальная программа визита начнется в четверг, 28 марта.

В частности, завтра Н.Азаров встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и председателем Государственного собрания Венгрии Ласло Ковером.

В ходе визита планируется подписание ряда двусторонних документов. В частности, будет подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и Агентством содействия торговле и инвестициям Венгрии, Меморандум между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством регионального развития Венгрии о сотрудничестве в сфере защиты растений, а также другие документы.

Также глава украинского правительства даст интервью венгерскому телевидению.

В пятницу, 29 марта, Н.Азаров встретится с Президентом Венгрии Яношем Адером, осмотрит сельскохозяйственное предприятие и фармацевтический завод.