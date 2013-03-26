Встречу Януковича с президентом ПАСЕ перенесли

13:16, 26 марта 2013
Политика
2438

В среду, 27 марта, Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Жаном Клодом Миньоном.

Жан Клод Миньон встретится с Януковичем

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, утром пресс-служба Президента проинформировала, что встреча В.Януковича с Ж.-К.Миньоном начнется сегодня в 14.00.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter