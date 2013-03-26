Встречу Януковича с президентом ПАСЕ перенесли
13:16, 26 марта 2013Политика
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В среду, 27 марта, Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Жаном Клодом Миньоном.
Жан Клод Миньон встретится с Януковичем
Об этом сообщается на сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, утром пресс-служба Президента проинформировала, что встреча В.Януковича с Ж.-К.Миньоном начнется сегодня в 14.00.
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