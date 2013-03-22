Представитель Януковича: Выборы в Киеве назначат конституционным большинством

Такое заявил представитель Президента в Верховной Раде, народный депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко.

«Я абсолютно согласен с моими коллегами, что право на местное самоуправление является основополагающим правом избирать себе власть. Если мы говорим о европейских ценностях, независимо от того, кто активно или неактивно с граждан, которые живут в Киеве, комментирует эти вопросы, мы - политики обязаны обеспечить это право», - отметил Мирошниченко в эфире «5 канала».

«Это решение будет, это решение будет так же, как мы принимали, решением конституционного большинства по назначению выборов и это решение должно быть после того, как Конституционный суд растолкует нам статус этих выборов», - заявил представитель Президента.