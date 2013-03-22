Батькивщина призывает киевлян 2 апреля выйти под Верховную Раду
Жителей столицы призывают защитить свое право избирать местную власть.
«Батькивщина» призывает киевлян второго апреля выйти под Верховную Раду чтобы заставить Партию регионов проголосовать за назначение выборов в столице на второе июня.
Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от ОО «Батькивщина» Юрий Одарченко.
«Если речь идет - внеочередные, или очередные выборы, то я уверен, что нужно было проголосовать постановление, назначить выборы, а затем изменить их статус. Это абсолютно логично, если изменение это целесообразно. Мы согласились на второе чтение, ведь совершенно ясно, что у нас не было большинства назначить эти выборы на второе июня, и мы хотим к второму апреля, партия «Батькивщина», собрать людей, призвать их под Верховную Раду для того, чтобы улица прижала Партию регионов своей позицией », - заявил Одарченко.