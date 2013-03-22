Батькивщина призывает киевлян 2 апреля выйти под Верховную Раду

«Батькивщина» призывает киевлян второго апреля выйти под Верховную Раду чтобы заставить Партию регионов проголосовать за назначение выборов в столице на второе июня.

Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от ОО «Батькивщина» Юрий Одарченко.

«Если речь идет - внеочередные, или очередные выборы, то я уверен, что нужно было проголосовать постановление, назначить выборы, а затем изменить их статус. Это абсолютно логично, если изменение это целесообразно. Мы согласились на второе чтение, ведь совершенно ясно, что у нас не было большинства назначить эти выборы на второе июня, и мы хотим к второму апреля, партия «Батькивщина», собрать людей, призвать их под Верховную Раду для того, чтобы улица прижала Партию регионов своей позицией », - заявил Одарченко.