Попов поблагодарил депутатов за выборы и призвал не останавливаться





Как сообщает ТСН, об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов.

"Нерешенность вопроса о местных выборах в Киеве создала бы дополнительную напряженность в обществе. Потому настойчивость народных депутатов, которые инициировали принятие нужного для Киева закона, можно только приветствовать", - сказал А.Попов.

Он рассказал, что встречался с народными депутатами, которых поддержали киевляне, сразу после выборов, и призывал их способствовать законодательному урегулированию неотложных проблем Киева, в том числе проблемы бюджета и развития местного самоуправления.

"Я благодарен народным депутатам, которые наконец смогли переступить через амбиции и отвлеклись от политической борьбы, несмотря на принадлежность к разным политическим силам, смогли объединиться для решения проблем города, в котором они живут. От имени всех киевлян призываю их в ближайшее время подготовить и вынести на голосование законопроекты, направленные на решение других, не менее острых проблем столицы. В частности, проблемы изъятий из киевского бюджета и защиты исторического наследия Киева", - акцентировал глава КГГА.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада не поддержала в целом, но в то же время приняла за основу проект постановления о назначении на 2 июня очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя.

За данное решение проголосовали 179 депутатов (при необходимых 226 — УНИАН) из 401, зарегистрированного в сессионном зале.

Постановление поддержали: от фракции Партии регионов - 7 народных депутатов, от “Батькивщины” - 84, от «УДАРа» - 37, “Свободы” - 33, внефракционные - 18, фракция КПУ не голосовала в полном составе.