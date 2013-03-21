Главного луганского свободовца задержали на Харьковщине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», «по словам работников милиции, которые отказались составлять какие-либо процессуальные акты, это происходит в рамках уголовного производства по делу о выступлении общества против проведения сессии райсовета, на которой должно было состояться одобрение добычи сланцевого газа компанией «Шелл».

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По информации ВО «Свобода», работники милиции фактически вытащили А.Заику из служебного помещения народного депутата. Он успел сделать один звонок и сообщить И.Швайке, что его ведут в Изюмский райотдел милиции. Подробности выясняются.

Напомним, 14 марта 2013 года в Харьковской области община города Изюм при поддержке местной организации Всеукраинского объединения "Свобода" заняла помещение райсовета. Таким образом, граждане не допустили принятия решения об отзыве предыдущего обращения к Верховной Раде Украины с просьбой запретить добычу сланцевого газа на территории Украины.