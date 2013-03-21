В ПР объяснили, почему не пришли на заседание комитета по евроинтеграции

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов во время брифинга, А.Ефремов отметил, что ПР информировала об этом своих коллег, в том числе и руководителя комитета.

“Для него это не было неожиданностью. Он почему-то считал необходимым устроить шоу и пригласить прессу, хотя предварительно знал, что представителей Партии регионов не будет на этом комитете, потому что большая часть находится в командировках по линии Евросоюза”, - сказал А.Ефремов.

Он также сообщил, что соответствующее заседание будет проведено в пятницу.

Также А.Ефремов отметил, что сегодня планируется рассмотрение законопроектов о евроинтеграции.

“Та часть законопроектов, которая уже рассмотрена в комитете, они есть в зале, и вообще у нас есть норма регламента: если комитет на протяжении 30 дней не рассмотрел тот или иной законопроект, то депутаты имеют право, обходя комитет, рассматривать их в сессионном зале”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 марта, народный депутат от УДАРа, первый заместитель председателя комитета Ирина Геращенко заявила, что представители Партии регионов саботируют заседание Комитета ВР по евроинтеграции. Она сообщила, что на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции, во время которого должны были рассматриваться евроинтеграционные законопроекты, не пришел ни один представитель фракции Партии регионов.