Янукович сожалеет, что оппозиция не пришла на Совет регионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, закрывая заседание Совета регионов.

“Вы видите, что сегодня существует проблема - разорвана связь между исполнительной и законодательной ветвями власти”, - сказал Президент.

Он выразил сожаление, что парламент почти 4 месяца не работал. “Есть разные причины, я не хочу здесь сегодня быть судьей, потому что я никогда этого не делал - есть факт”, - сказал глава государства.

В.Янукович подчеркнул, что тесное сотрудничество между законодательной и исполнительной ветвями власти должно способствовать работе по улучшению уровня экономики, жизни людей.

Президент также заметил, что сегодня на заседание Совета регионов были приглашены представители оппозиции, но они, к сожалению, не пришли.