Митингующие взяли штурмом горсовет в Черкассах

Сегодня в Черкассах представители и депутаты оппозиционных политических партий заблокировали заседание сессии горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, к началу сессии Черкасского горсовета у Дома советов собралось около 300 человек, которые пришли на акцию протеста против политики мэра города Сергея Одарича. Сначала пикетчики пытались прорваться в сессионный зал, но их не пропустил кордон из около 30 работников спецподразделения милиции «Беркут» в шлемах и бронежилетах. Из-за милицейского кордона не попали на начало сессии часть депутатов совета и журналисты.

Пикетчики держали лозунги “Одарич, оставь людям зубы”, “Сегодня асфальт крадешь, а завтра – Шевченко пропьешь”, “Черкассы – не кормушка для Одарича”, “Вместе с троллейбусами Одарич потерял совесть”. Митингующие поднимали флаги “ВО “Свобода”, “Объединенной оппозиции “Батькивщина” “УДАРа» и “Фронту Змин”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горсовета, сегодня на заседании планировалось рассмотреть ключевые вопросы для города – финансирование и последующая работа станции скорой медицинской помощи. До 1 апреля действует государственная субвенция, а уже после этого срока горожане не смогут получать скорую помощь. В то же время, бюджетный кодекс запрещает финансировать скорую медицинскую помощь из городского бюджета.

Из-за действий оппозиции сессия Черкасского горсовета, которая обычно проходит в областном Доме советов, в этом зале не состоялась. В то время, как оппозиционеры и митингующие штурмовали помещение, а трибуну в зале заняли депутаты–оппозиционеры, депутаты большинства перешли из здания областного совета в сессионный зал горсовета. Митингующие и оппозиция через некоторое время перешли за ними. Сессия горсовета началась в новом помещении с участием представителей оппозиции, части митингующих, которым удалось туда прорваться, и милицейского подкрепления.

Оппозиционеры требуют отменить решение Черкасского горисполкома о запрещении мирных собраний и профинансировать услуги гемодиализа медцентру «Фрезениус». В настоящее время объявлен перерыв для консультаций с руководителями фракций, но дискуссия в зале продолжается.

Мэр Черкасс С.Одарич в перерыве заявил журналистам, что не знает, почему правоохранители сначала не пускали митингующих на сессию горсовета в здание облсовета.

Он также утверждает, что организаторы акции протеста не предупредили о своем намерении присутствовать на сессии городского совета – иначе сессия проходила бы в большем зале. Ведь, по словам С.Одарича, раньше, когда на сессии рассматриваться резонансные и общественно значимые вопросы, заседания проводились в больших залах, рассчитанных на 300-500 человек. Депутаты там могут нормально работать, и все желающие видят и слышат.

По словам мэра, часть вопросов, которые сегодня озвучивались общественностью, включена в повестку дня, по некоторым из них готовы проекты решений, и сейчас проходят рассмотрение в комиссии.