Рада взялась за выборы в Киеве

Верховная Рада завершила рассмотрение 117 постановлений о назначении внеочередных местных выборов, которые она начала рассматривать еще 19 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня было проголосовано за назначение внеочередных местных выборов городских голов Василькова, Алчевска и Ялты.

Также внеочередные местные выборы были назначены в 44 сельских советах.

В данный момент ВР начала рассмотрение вопроса о назначении выборов в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, перед началом обсуждения данного вопроса председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак спросил депутатов по полной или сокращенной процедуре они будут рассматривать этот вопрос. На что лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заметил, что подобный вопрос можно рассматривать только по полной процедуре.

В своем выступлении лидер УДАРа Виталий Кличко призвал всех депутатов поддержать голосование по данному вопросу.

После этого во время выступлений представителя “Свободы” Андрея Ильенко, лидера фракции КПУ Петра Симоненко, лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова, фракции “Свободы” и Партии регионов, скандируют, соответственно “украинский” и “фашисты”.