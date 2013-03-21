Нардепы договорились по перевыборам в Василькове

Верховная Рада Украины приняла решение о проведении внеочередных местных выборов в городе Василькове Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 343 из 399 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед этим председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сообщил, что профильный комитет ВР накануне рассмотрел вопрос о назначении внеочередных выборов Васильковского городского председателя.

“Комитет единодушным голосованием подтвердил свое предыдущее решение, которым рекомендует назначение внеочередных выборов городского председателя г. Васильков Киевской области на воскресенье, 2 июня, и предлагает Верховной Раде Украины поддержать проект постановления”, - сказал он.