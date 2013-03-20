Бригинец угрожает заблокировать Киевсовет

Оппозиция с 2 июня заблокирует Киевсовет, если фракция Партии регионов в Верховной Раде не поддержит вопрос о назначении выборов Киевсовета и Киевского городского головы.

Об этом заявил народный депутат (фракция «Батькивщина») Александр Бригинец, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Киевсовет должна работать пять, а не семь с половиной лет, и это очевидно для всех, кроме «регионалов». Не пытается ли ПР таким образом приучить нас к тому, что народные избранники должны работать по 7 лет?», - сказал А.Бригинец.

По его убеждению, если общество и оппозиция промолчит и предоставит депутатам возможность продолжить срок исполнения полномочий до 7 лет, то «не успеем и оглянуться, как Конституционный Суд или еще кто-нибудь продолжит полномочия Януковича до 2017 года».

Справка УНИАН. 1 июня 2012 года Киевский городской председатель Леонид Черновецкий написал заявление о досрочном сложении полномочий. Вопрос о сложении Л.Черновецким полномочий городского головы был рассмотрен на сессии Киевского городского совета 12 июля.

19 июля секретарь Киевсовета Галина Герега, которая временно исполняет полномочия городского головы, обратилась в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов мэра столицы, однако парламент до сих пор не определил дату их проведения.

27 мая 2013 года завершается срок полномочий Киевсовета, и с 28 мая он будет неполномочным.

7 марта 2013 года лидер фракции ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления 6 марта предложил парламенту принять решение о назначении на 2 июня выборов в столице.

19 марта в Конституционный Суд поступило представление 48 народных депутатов об официальном разъяснении положений части 2 статьи 136, части 3 статьи 141 Конституции Украины, абзаца 1 части 2 статьи 14 Закона «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей».